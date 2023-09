Morte de modelo argentina retoma debate sobre beleza cirúrgica

A morte recente de uma modelo argentina, aparentemente relacionada com a realização de uma cirurgia estética, pôs o foco sobre esses tratamentos que não param de crescer e, às vezes, ficam fora de controle em um mundo submetido à tirania das imagens retocadas com filtros.

As complicações sofridas por ambos evocaram um possível uso do metacrilato, polímero que não é mais comercializado na Argentina. Embora o produto tenha sido autorizado para cirurgias estéticas, deve ser administrado em quantidades mínimas e para usos muito específicos, como próteses dentárias, ou ósseas. Devido ao seu preço muito alto, os pacientes se perguntam, no entanto, o que realmente foi injetado neles.

"Muita gente durante a pandemia viveu conectada ao celular e se olhava muito mais no espelho. Por sua vez, as redes sociais, com os famosos filtros que transformam uma pessoa sem cirurgia, provocam uma vontade de se parecer com aquela imagem", afirmou.

Bisquert convida os pacientes a estudarem cuidadosamente o especialista que fará o procedimento.

"Você aprende a operar em três meses e se aperfeiçoa em alguns anos. Mas aprender a dizer não leva 30 anos", descreveu o cirurgião plástico Maximiliano Gil Miranda, que lembra que alguns pacientes mostram-lhe fotos retocadas como modelo do que desejam.

"É uma especialidade muito rentável. Diz-se não a um procedimento e custa US$ 1.500, ou US$ 2.000 a menos", completou, alertando para o "excesso de oferta de cirurgias estéticas" por parte de médicos não preparados para isso.

