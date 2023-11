Start-up xAI de Elon Musk lançará primeiro modelo de IA

O magnata Elon Musk anunciou que sua mais nova empresa de Inteligência Artificial (IA) apresentaria no sábado um novo modelo dessa tecnologia para um "grupo seleto" de usuários, em uma tentativa de competir com as líderes do setor - OpenAI e Google.

O lançamento seria o primeiro da nova startup de Musk, xAI, que ele criou em julho após contratar pesquisadores da OpenAI, Google DeepMind, Tesla e da Universidade de Toronto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"xAI lançará amanhã sua primeira IA para um grupo seleto. Em vários aspectos importantes, é a melhor que existe atualmente", afirmou Musk na sexta-feira em sua rede social X, antes conhecida como Twitter.