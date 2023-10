Belize, país modelo no swap da dívida por conservação ambiental

Dívida em troca da natureza protegida: para recuperar sua economia, fragilizada pela pandemia de covid-19, Belize, um pequeno país turístico da América Central, recorreu a um processo inovador. A proposta da ONG americana The Nature Conservancy de emprestar ao país de 400.000 habitantes recursos para pagar seus credores foi um salva-vidas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Tínhamos perdido quase 14% do nosso PIB", explicou à AFP o primeiro-ministro de Belize, John Briceño, ressaltando que, com uma enorme taxa de desemprego, não tinha dinheiro suficiente "para administrar" o país. E isto sem contar com o pagamento de sua dívida externa.

A iniciativa da qual Belize se beneficiou tem uma condição excludente: que parte da economia obtida com o swap da dívida seja destinada a proteger o meio ambiente marinho. Este mecanismo, chamado "dívida por natureza", é considerado uma ferramenta financeira inovadora para proteger os ecossistemas das mudanças climáticas e da sobre-exploração, mesmo que os críticos destas iniciativas afirmem que estão longe de ser uma solução milagrosa. Em novembro de 2021, a ONG americana comprou dívida soberana emitida por Belize no total de 553 milhões de dólares (cerca de R$ 3 bilhões, na cotação da época) - um quarto da dívida pública do país -, negociando um desconto de 45% com os credores. Esta dívida foi convertida, em seguida, em um empréstimo de 364 milhões de dólares (R$ 2 bilhões) a Belize, o que permitiu liberar US$ 180 milhões (R$ 1 bilhão) para o país destinar à conservação de seu hábitat marinho por um período de 20 anos.

A costa de Belize abriga a maior barreira de coral do hemisfério norte, um hábitat valioso para espécies em risco de extinção como peixes-boi, tartarugas e crocodilos. Mas o aquecimento dos oceanos, provocado pelas mudanças climáticas, a sobrepesca e o desenvolvimento costeiro ameaçam destruir este ecossistema delicado. "Nós acreditamos que todos ganhamos com isto", disse o primeiro-ministro.

Desde então, a The Nature Conservancy celebrou acordos similares com Barbados e Gabão. O Equador obteve a redução de cerca de 1 bilhão de dólares (R$ 5 bilhões, na cotação atual) de sua dívida externa, comprometendo-se, em troca, a destinar US$ 450 milhões (R$ 2,2 bilhões) à preservação das Ilhas Galápagos, no Pacífico.