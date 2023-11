Gigantismo: Menina de 12 anos com dificuldade para andar devido ao tamanho dos dedos faz cirurgia

A menina tem um defeito congênito que causou a expansão dos ossos, tecidos do dedão e do segundo dedo pé direito; veja imagens

A adolescente, que não teve seu nome divulgado, tem um defeito congênito que causou a expansão dos ossos, tecidos do dedão e do segundo dedo pé direito. As imagens foram divulgadas por médicos.

Uma menina de 12 anos, nascida em Kuala Lumpur, capital da Malásia , que tem dois dedos maiores do que o normal , precisou se submeter a uma cirurgia após enfrentar d ificuldades para andar ou usar sapatos . Isso porque ela foi diagnosticada com Macrodistrofia Lipomatosa (MDL).

De acordo com o jornal tabloide britânico “The Sun”, essa deformidade foi diagnosticada no nascimento da criança, entretanto, os pais só decidiram retornar ao hospital depois que o quadro da paciente piorou.

Apesar do quadro, a menina não reclamava de dor, mesmo que andasse por um longo tempo ou ao subir e descer escadas.

Menina de 12 anos com gigantismo faz cirurgia para conseguir andar e usar sapatos

O cirurgião ortopédico do Centro Médico Universiti Kebangsaan, Dr. Sri Arun Sellvam, o principal autor do artigo científico da revista científica Cureus, que divulgou o caso, contou que para que a funcionalidade do pé fosse melhorada, a equipe de médicos precisou realizar uma cirurgia de reconstrução.

“Radiografias simples e achados de ressonância magnética revelaram acúmulo de tecido adiposo ao redor do primeiro e segundo dedos, aspectos medial e lateral do primeiro metatarso, estendendo-se até o arco plantar medial do pé”, disse ele.

O que é gigantismo, condição de menina de 12 anos que tinha dificuldade para andar

O Macrodistrofia Lipomatosa, também conhecido como gigantismo, é uma condição não-hereditária, que provoca o aumento do tecido fibrogorduroso, fazendo com que certas partes do corpo atinjam tamanhos desproporcionais.



