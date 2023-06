Menino de 8 anos com doença rara tem alta de hospital e vai para casa "escoltado" pela PRF

Gui, de 8 anos, com doença rara recebe alta após 23 dias internado e é acompanhado até em casa pela Polícia Rodoviária Federal. Confira vídeo

Após 23 dias internado, o menino Guilherme Gandra Moura, de 8 anos, recebeu alta médica na tarde desta terça-feira, 27. Nos últimos dias, um vídeo do reencontro dele com a mãe, Tayane Granda, viralizou nas redes sociais e emocionou todo o Brasil. Veja vídeo abaixo

Ao todo, o garoto ficou 16 dias em coma em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular do Rio de Janeiro.

Gui, como é carinhosamente chamado, tem epidermólise bolhosa distrófica Doença genética e hereditária rara, que deixa a pele mais sensível e causa bolhas ao mínimo atritos ou traumas. . A doença, que não tem cura e não é transmissível, requer uma série de cuidados por provocar lesões graves na pele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Menino com doença raro recebe alta após 23 dias internado e é acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal até sua casa

A criança foi levada em comboio pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), corporação pela qual é apaixonado. Com bom humor e empatia, os agentes levaram o menino até a sua casa em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Momento foi marcado pela realização de um sonho do menino: o estar "fazendo parte" da PRF.

"Essa doença é horrível, mas nunca foi impedimento para ele fazer as coisas. Olha o tamanho da alegria que esse moleque gera. A família abraça e trás ele pra junto de nós. Ele poderia estar muito pior, mas damos o melhor pra ele", contou o pai, Estevão Moura, em entrevista ao G1.

No último fim de semana, após a história de luta, superação e amor dele e de sua família emocionarem o Brasil, o pequeno ganhou uma camisa do Vasco, seu time de coração, além da visita de jogadores do clube carioca.



Vídeo: Escoltado pela PRF, Gui recebe alta após 23 dias internados

Confira notícias relacionadas