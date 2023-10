Acidente em mina da ArcelorMittal no Cazaquistão deixa ao menos 45 mortos

O governo cazaque anunciou a nacionalização da subsidiária local da gigante siderúrgica, que já acumulava uma longa lista de tragédias no país

Às 20h, horário local (11h no horário de Brasília), o Ministério de Situações de Emergência ainda procurava o último minerador desaparecido, mas as chances de encontrá-lo vivo eram quase nulas.

A explosão em uma mina da ArcelorMittal , no sábado, 28, no Cazaquistão, custou a vida de 45 pessoas, segundo um novo relatório divulgado neste domingo, 29, pelas autoridades.

Segundo o Ministério de Situações de Emergência, as buscas são difíceis devido à falta de energia elétrica, à extensão dos túneis e ao fato de vários deles estarem inundados.

Imediatamente após o anúncio do acidente na manhã de sábado, o presidente do Cazaquistão, Kasym-Jomart Tokayev, ordenou “encerrar a cooperação” com o grupo.

Na presença das famílias das vítimas em Karaganda, Tokayev chamou a ArcelorMittal de “a pior empresa da história do Cazaquistão do ponto de vista da cooperação com o governo”.

O governo cazaque e a gigante siderúrgica, liderada pela indiana Lakshmi Mittal e com sede no Luxemburgo, anunciaram um acordo preliminar para “transferir a propriedade da empresa para a República do Cazaquistão”.

CLIQUE AQUI para seguir o novo canal com as últimas Notícias do O POVO no WhatsApp