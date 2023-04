Compradora da CSP, ArcelorMittal registra lucro de R$ 9,1 bilhões

A ArcelorMittal, siderúrgica produtora de aço que comprou a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), divulgou nesta terça-feira, 26, os resultados financeiros obtidos em 2022. Entre os principais números estão os R$ 71,6 bilhões em receita líquida e lucro líquido de R$ 9,1 bilhões.

Foram 12,4 milhões de toneladas em vendas, sendo 7,4 milhões para o mercado interno (60%) e 5 milhões ao Exterior (40%), que fizeram a corporação ter lucros antes de juros (ebitda) de R$ 14,9 bilhões, o que dá uma razão de lucro de 21%.

Em nota divulgada pelo presidente da ArcelorMittal Brasil, Jefferson de Paula, entre 2022 e 2025, a empresa investirá cerca de R$ 25 bilhões no Brasil, e destacou também o investimento social em educação cultura e esporte da companhia.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Por meio da Fundação ArcelorMittal, destinamos R$ 73 milhões em projetos de educação, cultura e esporte. E, assim, envolvemos 2,9 milhões de pessoas em ações de transformação social. Contamos com times cada vez mais diversos, plurais e qualificados, que se dedicam a desenvolver produtos e soluções inovadoras, sustentáveis e de alto valor agregado", disse.

Ainda segundo Jefferson, a empresa tem o compromisso de ser carbono neutra até 2050.



Potencial de crescimento

A empresa concluiu a compra da siderúrgica instalada no Ceará em março, após desembolsar US$ 2,2 bilhões para Vale e as sul-coreanas Posco e DongKuk.

Segundo afirmou o vice-presidente-executivo da ArcelorMittal Aços Planos América do Sul, Jorge Oliveira, está nos planos da companhia ampliar seus negócios internacionais e exportar placas de aço para a Europa.

A CSP é responsável por quase metade da pauta de exportação cearense e possui forte atuação no mercado interno, mas também realiza exportações para América do Norte, incluindo Estados Unidos e México.



A siderúrgica tem também um alto-forno com capacidade de 3 milhões de toneladas, tendo acesso ao Porto de Pecém via correias transportadoras, um porto de águas profundas de grande escala, localizado a 10 quilômetros da usina.



O novo presidente da CSP, Erick Torres, havia falado ao O POVO que essa aquisição tem um papel estratégico como grupo e que a usina tem potencial de crescimento.



"Nessa formação do hub (de hidrogênio verde), quando a gente pensa em energia renovável, em hidrogênio verde, e óbvio vamos ter mais 3 milhões de toneladas de placas de aço junto com o grupo para a gente poder dentro do mercado mundial ter fornecimento num potencial com custo bem competitivo dentro do País e fora do País", disse.



Com a aquisição da CSP, a ArcelorMittal elevou sua capacidade de produção de aços planos no Brasil para 10,5 milhões de toneladas por ano, enquanto a capacidade total, incluindo longos, sobe para 15,5 milhões de toneladas.

Mais notícias de Economia

Tags