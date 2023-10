Cazaquistão nacionalizará filial da ArcelorMittal após incêndio que deixou 32 mortos

A ArcelorMittal tem um histórico de catástrofes mortais no Cazaquistão e é regularmente acusada de não respeitar as normas ambientais e de segurança

Anteriormente, a empresa havia dito que mais de 200 trabalhadores foram resgatados do incêndio na mina Kostenko, ao norte da cidade de Karaganda. As operações de resgate ainda estão em andamento.

Pelo menos 32 pessoas morreram e 14 continuam desaparecidas neste sábado, 28, em um incêndio em uma mina no Cazaquistão, propriedade da gigante siderúrgica ArcelorMittal, ao qual o governo deste país da Ásia Central respondeu com um plano de nacionalização.

“Neste momento, trabalhos são feitos para devolver a empresa à República do Cazaquistão”, disse ele no Telegram, especificando que não considera entregar a empresa a “outros investidores estrangeiros”.

“O governo chegou a um acordo preliminar com os acionistas da ArcelorMittal Temirtaou e está finalizando a transação para transferir a propriedade da empresa a favor da República do Cazaquistão”, anunciou o primeiro-ministro em comunicado.

Ele também chamou a ArcelorMittal de “a pior empresa da história do Cazaquistão em termos de cooperação com o governo”.

Após o drama, o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokáyev, ordenou neste sábado “o fim da cooperação de investimentos com a ArcelorMittal” e denunciou a “natureza sistêmica dos acidentes” na ArcelorMittal.

A empresa anunciou que iria parar “todas as minas durante as próximas 24 horas” para realizar trabalhos de verificação.

A ArcelorMittal, listada em Luxemburgo, tem um histórico de catástrofes mortais no Cazaquistão e é regularmente acusada de não respeitar as normas ambientais e de segurança.

Antes desta nova tragédia, doze funcionários da ArcelorMittal no Cazaquistão perderam a vida em acidentes em menos de um ano e, em 2023, as autoridades registraram quase 1.000 violações das normas de segurança industrial nas minas da ArcelorMittal.

O incêndio é o pior acidente de mineração no Cazaquistão desde 2006, quando 41 mineradores morreram em outra instalação da ArcelorMittal, e ocorreu dois meses depois de cinco trabalhadores terem morrido em uma explosão no verão passado.

Mineradora promete indenização após mais de 40 mortes no Cazaquistão



A ArcelorMittal prometeu indenização e disse que cooperaria com as autoridades. “Nossos esforços são direcionados para isso (indenização) e para uma estreita cooperação com as autoridades estaduais”, disse.