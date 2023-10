ArcelorMittal inicia parceria com UFC com foco em energias renováveis

Workshop entre pesquisadores da UFC e colaboradores da ArcelorMittal Pecém Crédito: Barbosa Neto / ArcelorMittal Pecém

A ArcelorMittal Pecém e a Universidade do Ceará (UFC) iniciaram uma parceria que contempla desenvolvimento de novos produtos e sistemas em prol da sustentabilidade ambiental com foco em energias renováveis. O primeiro passo foi um Workshop sobre Energias Renováveis realizado pela siderúrgica com a Universidade Federal do Ceará (UFC) em meados de outubro. No encontro com mais de 60 pessoas das duas entidades o objetivo foi traçar um caminho em direção a um futuro mais limpo e sustentável, de acordo com a ArcelorMittal. O CEO da companhia, Erick Torres, destacou o potencial da parceria e diz que acredita na capacidade de criar soluções que a academia tem. "Estamos buscamos o desenvolvimento da sociedade, que faz parte dessa evolução junto com a ArcelorMittal. Essa é a jornada até a descarbonização, com a neutralidade em 2050", afirmou o gestor.

À esquerda, o CEO ArcelorMittal Pecém, Erick Torres, com colaboradores da empresa e pesquisadores da UFC Crédito: Barbosa Neto / ArcelorMittal Pecém Torres ainda ressalta a importância de ver a empresa junto à academia. Foram apresentados 15 trabalhos de pesquisadores da UFC relacionados ao uso de Hidrogênio, Biocombustíveis, Energia Solar, Biomassa, Coprodutos, Energia Eólica e Ondas/Marés. A gerente geral de Pesquisa e Desenvolvimento da ArcelorMittal, Márcia Spelta, também considera que parceria tem forte potencial. "Estamos com uma expectativa muito grande de adquirir conhecimentos, de desenvolvimento de mão de obra e também de avançarmos em pesquisas que possam gerar novos negócios. A ideia do workshop foi para conhecermos as linhas de pesquisa da universidade e os pesquisadores. Agora é dar início aos projetos e termos sucesso em todos", detalhou. Academia Pelo outro lado, a professora Diana Azevedo, vice-reitora da UFC, vê que a parceria da instituição com a ArcelorMittal é fundamental nesse momento em que o mundo inteiro vislumbra uma transição energética rumo a menos emissões de carbono na atmosfera. Para ela, essa aproximação da ArcelorMittal é o reconhecimento de que a inteligência instalada na Universidade pode ajudar a atingir as metas da empresa - que são bem ambiciosas - de reduzir suas emissões em 25% até 2030 e em 50% até 2050.