Piloto de folga tenta desligar motores de avião com mais de 80 pessoas a bordo nos EUA

O homem disse que havia consumido cogumelos psicodélicos antes de tentar desligar os motores do avião; entenda a história

Ele estava sentado na cabine de comando, em um assento auxiliar, de acordo com o comunicado da companhia aérea. A tentativa frustrada, porém, foi contida pelo comandante e o primeiro oficial da aeronave.

O homem, identificado como Joseph D. Emerson, de 44 anos, que também trabalha na Alaska Airlines , tentou desativar os motores do jato regional Embraer 175 ao acionar o sistema de supressão de incêndio.

Um piloto, fora de serviço, que viajava em um avião da companhia aérea Alaska Airlines para São Francisco, nos EUA , está sendo acusado de tentar desligar os motores da aeronave . O caso ocorreu no último domingo, 22, e o trajeto foi desviado para Portland.

Homem quem tentou desligar os motores de avião lutou com os pilotos

“Depois de uma breve luta física com os pilotos, Emerson saiu da cabine”, disseram os promotores à rede de televisão ABC News.

Segundo reportagem do The New York Times, o piloto afirmou aos investigadores que teve um colapso nervoso após consumir cogumelos psicodélicos.

Ele contou ainda que sofre de depressão há cerca de seis meses, e que quando embarcou no voo em questão, estava sem dormir há pelo menos 40 horas.

Voo que levava mais de 80 pessoas desviou rota

Por causa do ocorrido, o voo que levava mais de 80 passageiros e tripulantes precisou desviar a rota e pousar em Portland.

Ao pousar em solo, por volta de 18h30, horário local, o suspeito foi levado por policiais e ficou sob custódia. Não houve registro de pessoas feridas.