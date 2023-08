Mulher compra todos os pacotes de amendoim durante voo para evitar reação alérgica

Leah Wiliams disse que irá pedir reembolso do valor pago nos amendoins; entenda o caso

Uma passageira de avião com alergia severa a amendoim comprou todos os produtos que continham o legume disponíveis a bordo, com medo de sofrer alguma reação. Leah Wiliams, de 27 anos, precisou desembolsar cerca de três vezes o valor de sua passagem após os comissários se negarem a venda do lanche durante o voo.

Leah, que trabalha em uma empresa de design, estava se deslocando de Dusseldorf a Londres. Ela pediu que a equipe informasse a sua condição alérgica e pediu que os passageiros não comprassem amendoim durante a viagem.

Entretanto, ela contou em entrevista ao jornal Mirror, que foi ignorada pela tripulação, que rejeitou suas preocupações. Sem opção e com medo de ter alguma reação, ela comprou os 48 pacotes disponíveis.

"Os comissários olharam para mim como se eu estivesse louca e disseram: ‘Mas é muita coisa, teremos que contar a todos eles’. Eu disse: ‘Por favor, conte-os e eu vou pagar por todos, já que vocês não me deixaram escolha’", disse ela em entrevista.