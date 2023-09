Avião é obrigado a retornar após passageiro ter crise de diarreia

O voo, que saiu dos EUA com destino a Barcelona, teve que ser limpo e seguiu viagem no dia seguinte. Não se sabe se o passageiro chegou ao destino final

Depois de duas horas de viagem, o piloto comunicou à torre de comando que “um passageiro que teve diarreia durante todo o trajeto do avião” e pediu para retornar a Atlanta, segundo gravação de áudio que circula no X, antigo Twitter.

A viagem prosseguiu após oito horas de atraso e pousou em Barcelona no dia seguinte. Não se sabe se o passageiro chegou ao destino final.



Avião retorna após passageiro ter diarreia: empresa se pronuncia em comunicado

A empresa confirmou que houve um “um problema médico” durante o voo. "O voo 194 da Delta de Atlanta para Barcelona retornou a Atlanta após um problema médico a bordo", diz o comunicado para o portal americano Insider.

Por fim, eles afirmam: "Nossas equipes trabalharam da forma mais rápida e segura possível para limpar completamente o avião e levar nossos clientes ao seu destino final”.

Avião retorna após passageiro ter crise de diarreia: Veja vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o suposto estado do avião após o ocorrido, com um dos corredores da aeronave sujo entre a fileira do passageiro e o banheiro. Confira: