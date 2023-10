Diplomata de Israel é esfaqueado na China com suspeita de atentado

O episódio aconteceu um dia após um evento que ocorreu em Pequim, de solidariedade às vítimas dos ataques terroristas do Hamas a Israel. Representantes de diversos países estiveram presentes no evento, incluindo brasileiros.

Na manhã desta sexta-feira, 13, um diplomata que trabalha na embaixada de Israel foi esfaqueado na capital da China, Pequim. O delito foi registrado pela polícia chinesa, e um suspeito já foi preso. No meio da guerra entre o Hamas e Israel , a suspeita é de que seja um atentado político premeditado, mas sem confirmação.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel confirmou a informação do crime cometido contra o diplomata e informou que após atendimento no hospital, seu estado é estável. As autoridades da China ainda não se pronunciaram sobre o caso, apenas que foi preso um suspeito de 53 anos.

"Um funcionário israelense da embaixada de Israel em Pequim foi atacado hoje", disse em uma nota o Ministério das Relações Exteriores de Israel.

"O funcionário está sendo tratado em um hospital e está em condição estável", conclui o comunicado.

Chefe da ONU pede a Israel que 'evite uma catástrofe humanitária'; ENTENDA

O ataque não ocorreu dentro do complexo da embaixada propriamente dito, que fica próximo à embaixada dos Estados Unidos, em uma área com várias outras embaixadas e uma forte presença policial.

No vídeo, um policial identifica-se como membro da delegacia de polícia de Xinyuan, localizada no nordeste de Pequim, perto do bairro das embaixadas e de um mercado popular frequentado por estrangeiros para produtos frescos.