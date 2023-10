Quarta aeronave da FAB com brasileiros repatriados decola de Tel-Aviv rumo ao Rio de Janeiro

A quarta aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) empregada na "Operação Voltando em Paz", de repatriação de brasileiros em Israel, decolou nesta sexta-feira, 13, de Tel-Aviv rumo ao Rio de Janeiro. A bordo, estão 207 brasileiros resgatados do conflito e quatro animais de estimação.

O voo tem como destino o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e a previsão de chegada é para a madrugada do sábado, 14.

Com o número de embarcados da aeronave, o Brasil atingirá um total de 701 brasileiros repatriados.