Israel ordena que todos os palestinos saiam do norte da Faixa de Gaza em 24 horas

As Forças Armadas de Israel ordenaram que todos os palestinos vivendo na porção norte da Faixa de Gaza devem se retirar da região e ir para sul do território em 24 horas, sugerindo uma provável invasão da região. Ao menos 1,1 milhão de pessoas moram na área indicada.

A ordem foi enviado pelo Exército de Israel para aos líderes do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU e do Departamento de Segurança e Proteção em Gaza pouco antes da meia-noite da quinta-feira, 12, pelo horário local. A ONU foi informada de que o marco que dividia o norte do sul era Wadi Gaza.

