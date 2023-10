Israel x Hamas: "destruição sem fim, em vez de um futuro melhor", desabafa israelense

Guerra Israel x Hamas: confira relatos de Gal Orbach, homem natural de Tel Aviv, que compartilhou com O POVO como está a situação na sua cidade Crédito: MOHAMMED ABED / AFP

A guerra que está ocorrendo neste início de outubro na Faixa de Gaza já dura três dias. Representantes de Israel e do grupo militante islâmico palestino, Hamas, prometem ataque e contra-ataque. Militantes de Gaza dispararam foguetes contra cidades israelenses na manhã de sábado, 7, antes de romper a cerca da fronteira com Israel e enviar militantes para o interior do território israelense. Homens armados do Hamas mataram centenas de pessoas, incluindo civis e soldados, e fizeram reféns. O israelense Gal Orbach, de 39 anos, mora em Tel Aviv, e concedeu uma entrevista ao O POVO sobre a situação de Israel, diante dos olhos de quem está vivenciando a guerra diariamente.



Guerra entre Hamas e Israel chega ao 3º dia; VEJA o que se sabe até agora Guerra Israel x Hamas: “uma guerra dolorosa e longa”

Segundo Orbach, com financiamento e apoio do regime do Irã, o Hamas e outros grupos terroristas que controlam Gaza lançaram uma guerra brutal, visando casas e famílias em Israel. O Hamas tinha como alvo todos, incluindo idosos, mulheres e crianças. Eles se infiltraram nas cidades e incendiaram casas para forçar as famílias a saírem e serem sequestradas ou assassinadas. “O dia 7 de outubro foi o dia mais mortífero da história de Israel e muitos comparam-no ao 11 de setembro” diz Orbach sobre o primeiro dia de ataques. ENTENDA como acordos de Israel podem ter influenciado ataque do Hamas

Ele aponta que o que está vivendo neste período o faz lembrar de histórias que os avós contavam sobre o Holocausto. "A última vez que tantos civis judeus foram assassinados num único dia foi durante o Holocausto", percebe.

Para quem está em meio à guerra, as percepções ficam alteradas diante do próprio sofrimento e daquele presenciado a poucos metros de distância. O conflito atual entre Israel e Hamas é o mais mortal em território israelense desde 2008. Na Palestina, a última vez em que houve tantas mortes foi em 2014. Conforme balanço das autoridades locais, são cerca de 900 mortes desde sábado, quando o Hamas começou os ataques no território israelense —em 2023 inteiro, são 929. O número é três vezes maior do que a soma de todas as mortes em Israel entre 2008 e 2022, de acordo com dados da ONU.

Na Palestina, são cerca de 687 mortes desde sábado, quando Israel passou a atacar os territórios palestinos — em 2023 inteiro, são 914, apontam as autoridades. O número é o maior desde 2014, quando confrontos entre Israel e grupos armados palestinos na Faixa de Gaza duraram 50 dias, depois que adolescentes israelenses foram sequestrados pelo Hamas. Segundo os dados da ONU, mais da metade dos mortos palestinos e israelenses nos últimos 15 anos eram civis.

Orbach ainda compartilha sua perspectiva sobre o grupo: "O Hamas é um grupo terrorista movido pelo racismo genocida contra os judeus. Procura destruir Israel e substituí-lo por um regime brutal de supremacia religiosa, e o arrastou para uma guerra que provavelmente será longa e dolorosa".