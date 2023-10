Ofensiva do Hamas faz petróleo disparar e mercado foca no Irã

Os preços do petróleo dispararam nesta segunda-feira (09), após a ofensiva do Hamas contra Israel no fim de semana. O mercado se preocupa com as consequências da guerra para o Irã, grande produtor de petróleo.

O preço do Brent para dezembro saltou 4,22%, para US$ 88,15, e o do WTI subiu 4,33%, para US$ 86,38.

"Os investidores avaliam as chances de o conflito prejudicar a oferta de petróleo bruto no Oriente Médio se outros países forem envolvidos", explicou a analista Susannah Streeter, da Hargreaves Lansdown.