EUA 'não tem intenção de enviar tropas' no conflito Israel-Hamas

Os Estados Unidos não têm "nenhuma intenção de enviar tropas" ao terreno, após o ataque do movimento islamita palestino Hamas a Israel, informou, nesta segunda-feira (9), um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.

Ele informou que a Casa Branca será iluminada com as cores de Israel, em sinal de solidariedade com o país.