Estudantes em ensino remoto serão representados por robôs em salas de aula no Japão

Evasão escolar no Japão será resolvida com uso de robôs ?

A pandemia de Covid-19 aumentou o índice de abandono e evasão escolas em vários países, inclusive no Japão. Segundo o governo, o país teve um aumento do número de alunos ausências nas escolas após o período pandêmico.

Entre os motivos listados pelas autoridades locais estão a dificuldade de interação e aumento dos casos de bullying.

De acordo com a última pesquisa do Ministério da Educação do Japão, o país registou o recorde de 244.940 alunos ausentes no ensino fundamental e médio em 2021, cenário que ainda se faz presente.



Confira outras notícias relacionadas ao Japão