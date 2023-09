Cientista usa máscara de pombo por um ano para tentar se aproximar e estudar pássaros

Durante um ano, o cientista tentou ganhar a confiança das aves e, assim, progredir no seu estudo; saiba se deu certo

Um cientista japonês que não teve sua identidade revelada encontrou uma maneira diferente de tentar se aproximar do seu objeto de estudo: os pássaros. O homem utilizou uma máscara de pombo para tentar se camuflar com as aves.

Durante um ano, o cientista tentou ganhar a confiança das aves das quais estava fazendo uma pesquisa sobre a linguagem da ave e, assim, progredir no seu estudo. Contudo, o plano não deu muito certo e acabava espantando os animais.

Veja imagens do cientista de máscara de pombo

Um colega do pesquisador, Toshitaka Suzuki, professor associado da Universidade de Tóquio, registrou alguns momentos de humor do cientista fantasiado e compartilhou no X (antigo Twitter).