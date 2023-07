Robô assume papel de maestro e rege orquestra na Coreia do Sul

O robô chamado EveR 6 assumiu o papel de um maestro em uma orquestra em Seul, na Coreia do Sul

Um robô criado pelo Instituto Coreano de Tecnologia Industrial liderou uma apresentação da orquestra nacional da Coreia do Sul, na noite de sexta-feira, 1º. Nomeado “androide EveR 6”, o robô subiu ao palco do Teatro Nacional da Coreia, em Seul, se curvou ao público e iniciou o regimento dos músicos.

O robô, com dois braços, um tronco e um rosto humanoide, dividiu a liderança com o maestro Choi Soo-yeoul, que ficou surpreendido com a desenvoltura do androide.

“Os movimentos de um maestro são muito detalhados. O robô foi capaz de apresentar movimentos tão detalhados muito melhor do que eu imaginava”, avalia Choi Soo-yeoul. Contudo, o maestro ressaltou que uma das dificuldades do robô é não conseguir ouvir.

Além da orquestra conjunta, o robô humanoide guiou três das cinco peças apresentadas na noite de sexta-feira. “Foi um recital que mostrou que (robôs e humanos) podem coexistir e se complementar, em vez de um substituir o outro”, disse Choi após o show.

