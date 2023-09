Japão remodela governo e aposta em mais mulheres

Do total de 19 ministros, cinco são mulheres, três a mais do que no gabinete anterior. Esse número iguala, assim, o recorde de mulheres no governo alcançado em 2001 e 2014.

O ministro da Defesa, Yasukazu Hamada, foi substituído por Minoru Kihara, de 54 anos, que integra um grupo parlamentar a favor do reforço das relações com Taiwan.

Kishida manteve sua equipe econômica, com Shunichi Suzuki como ministro das Finanças, e Yasutoshi Nishimura, na Economia, Comércio e Indústria.

Os índices de popularidade de Kishida e sua posição no Partido Liberal Democrático (PLD, de direita), no poder, despencaram, devido a um contexto de aumento dos preços na terceira maior economia do mundo.

De acordo com uma pesquisa publicada na segunda-feira pela rede de televisão NHK, o apoio ao governo é de 36%. Outra sondagem mostrou que a maioria dos eleitores está insatisfeita com os esforços do governo para conter a inflação.

Kishida concorrerá à reeleição no próximo ano como presidente do PLD, legenda que domina a política japonesa há décadas.