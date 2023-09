Menino de 2 anos passa por cirurgia após engolir 8 agulhas no Peru

Radiografia mostra os objetos pontiagudos no estômago da criança; veja

Crédito: Divulgação/ Governo do Perú

O menor, então, foi encaminhado para o hospital de Tarapoto. O médico Salazar Tito, responsável pelo procedimento cirúrgico de emergência, precisou de quase duas horas para remover os corpos estranhos do intestino do menino.

O garoto estava brincando na fazenda onde sua mãe trabalha, no povoado de Ramón Castilla, distrito de Campanilla. A suspeita é que a criança tenha ingerido as agulhas enquanto brincava.

Uma criança de dois anos precisou se submeter a uma cirurgia de emergência após engolir oito agulhas de metal . O menino passou pelo procedimento no último sábado, 9, em um hospital no Peru .

As agulhas que o menino engoliu estavam espalhadas em diferentes partes do estômago

Todas as agulhas foram retiradas do estômago da criança em 1 hora e 47 minutos Crédito: Divulgação/ Governo do Perú

“As agulhas foram localizadas na parte distal e encontramos duas no peritônio do lado direito, outra que entrou o omento (um tecido localizado na cavidade abdominal), três no lado esquerdo, um na parede abdominal e dois estavam entre a bexiga e o reto”, informou o Ministério da Saúde do país.

Segundo a equipe médica, a cirurgia foi bem sucedida e o pequeno está se recuperando.

Mãe de menino de dois anos disse que ele engoliu as agulhas enquanto brincava

Narly Olórtegui Pisco, mãe do menor, agradeceu ao médico responsável e a equipe que operou o seu filho. Ela acredita que a criança tenha ingerido por um descuido do proprietário da fazenda, já que as agulhas são utilizadas para injetar medicamentos nas vacas.

Ele engoliu as agulhas enquanto brincava. Quando ele as encontrou espalhadas, de repente as engoliu. Às vezes eu vou para a fazenda como ajudante, porque sou mãe e pai ao mesmo tempo para o meu filhos, disse a mãe em entrevista à TV Antena 3.



Confira outras notícias relacionadas: