Adolescente engole corrente roubada para não ser pego em flagrante

Exames realizados no adolescente confirmaram a presença do objetivo em seu estômago

Um adolescente engoliu uma corrente de ouro que havia roubado em Guarujá, no litoral de São Paulo, para não ser pego em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM). No entanto, uma radiografia realizada no jovem confirmou a presença do acessório em seu estômago.



De acordo com o portal G1, os agentes chegaram até ele após terem sido chamados por uma mulher que afirmou ter sido roubada nas proximidades da praia, no bairro Enseada. Os guardas, então, foram até a localidade apontada pela vítima e encontraram três adolescentes fugindo em bicicletas.



Como não foram encontrados objetos com os jovens, eles foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Enseada, onde exames comprovaram a presença da corrente roubada em um deles.

