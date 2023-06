Criança de 5 anos engole 40 chicletes e passa por cirurgia para desobstruir estômago

Uma criança, de 5 anos, foi parar na emergência médica de um hospital em Ohio, nos Estados Unidos, após mascar e engolir 40 chicletes sem açúcar de um pote inteiro. O menino foi levado à emergência sentindo dor e diarreia.

Uma tomografia foi realizada e mostrou que a goma de mascar estava acumulada em seu estômago, atrapalhando o funcionamento do sistema digestivo da criança. O caso foi relatado pela revista médica JEM Reports no início desta semana.

Como foi feita a retirada dos 40 chicletes

O texto da revista pontuou que a equipe médica teve de retirar a goma de mascar por meio da garganta do menino, optando pela retirada com endoscopia, já que não seria possível dissolver com ácidos e a cirurgia seria arriscada. A tomografia revelou que a criança tinha 25% de massa, bezoar (material não digerido), alojada no estômago.

Ao portal The Mirror, os médicos alertaram ainda que se o chiclete tivesse bloqueado o intestino o caso poderia ter sido fatal, uma vez que poderia levar a perfuração das paredes do órgão, além do vazamento de massa para outros locais. A criança não foi identificada.



