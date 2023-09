O que é o ócio criativo, conceito que tornou famoso Domenico de Masi

Sociólogo italiano morreu neste sábado. Em entrevista quando esteve no Ceará, ele explicou o conceito que o tornou célebre no Brasil

Ao longo da carreira, ele publicou mais de 20 livros, entre eles "Desenvolvimento Sem Trabalho", "A Emoção e a Regra" e "O Futuro do Trabalho". Ele recebeu o título de Cidadão Honorário do Rio de Janeiro. No Brasil, ele ficou famoso pelo livro "O Ócio Criativo" .

Ele teve algumas passagens pelo Ceará. Em uma deles, em 2015, foi entrevistado pelas Páginas Azuis, do O POVO.

Na ocasião, em poucas palavras, ele explicou as linhas gerais do conceito que o tornou celebridade no Brasil.

"Ócio criativo não significa preguiça, fazer nada. Significa fazer três coisas juntas: trabalhar, aprender e se divertir. Isso que nós estamos fazendo agora. Você tem que escrever o artigo e o artigo te faz ganhar dinheiro, porque você é jornalista, e se o artigo for publicado aumenta minha notoriedade. Estamos criando riqueza. No Brasil, isso é mais frequente. Não existe, no mundo, uma cidade como o Rio de Janeiro. Os empregados, na hora do almoço, vão à praia. O brasileiro está mais acostumado a misturar vida e trabalho. Este é o motivo pelo qual o ócio criativo agrada tanto", explicou se dirigindo à jornalista Beatriz Cavalcante, editora de Economia do O POVO, que fez a entrevista.