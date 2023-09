Domenico de Masi, autor de 'O Ócio Criativo', visitou Lula na prisão

Lula divulgou nota de pesar, neste sábado, 9, em que lamenta a morte do sociólogo. O presidente relembrou o último encontro entre eles, há menos de três meses, em Roma . "Intelectual incansável e homem público apaixonado, sempre foi um defensor das causas sociais, do avanço das conquistas humanas e de um mundo mais justo e solidário", escreveu o presidente sobre De Masi.

A morte do sociólogo italiano Domenico De Masi , neste sábado, 9, aos 85 anos, foi lamentada pelo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O pensador, autor do livro O Ócio Criativo, visitou Lula na prisão, em 2019, na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba.

A nota destaca que o sociólogo sempre foi muito atento e carinhoso com o Brasil e que o intelectual não teve medo de se posicionar, mesmo em momentos considerados mais difíceis.

“Serei eternamente grato pela visita que fez quando eu estava preso em Curitiba. Fiquei feliz em poder reencontrá-lo na sua querida Itália”, escreveu o presidente.

Lula e Domenico de Masi

Em junho deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o sociólogo, em Roma. A reunião durou cerca de 1 hora. De acordo com nota emitida à época, pela Presidência Da República, "os dois conversaram sobre a conjuntura política atual no Brasil e na Itália, as questões sociais que preocupam os dois países, e abordaram a necessidade de se estabelecer a paz tanto na Europa quanto no resto do mundo".

Lula já havia visitado o escritor, em 2015 e 2020, na Itália.

Em abril de 2019, Domenico De Masi foi uma das celebridades que visitou Lula na prisão, em Curitiba. Na saída do prédio da Polícia Federal, após o encontro privado, Domenico De Masi fez declarações à imprensa e ao público, que fazia vigília local. Na ocasião, Domenico concordou com intelectuais de esquerda de que Lula estava encarcerado injustamente.