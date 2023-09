Domenico de Masi morre aos 85 anos

Sociólogo italiano foi criador do termo "ócio criativo" e escreveu mais de 20 obras

Domenico foi professor emérito de Sociologia do Trabalho na Universidade La Sapienza, de Roma. Nascido na pequena cidade de Rotello, no sul da Itália, De Masi residiu em três cidades italianas: Nápoles, Milão e Roma.

O sociólogo italiano Domenico De Masi morreu aos 85 anos. Ele foi criador do termo "ócio criativo" e defendia que o cérebro não pode ser forçado a produzir quando já está saturado de informações. A morte foi confirmada neste sábado, 9.

Ao longo da carreira, Domenico publicou mais de 20 livros, entre eles "Ócio Criativo", "desenvolvimento Sem Trabalho", "A Emoção e a Regra" e "O Futuro do Trabalho". Ele recebeu o título de Cidadão Honorário do Rio de Janeiro.

Em 2015, em passagem pelo Brasil, Domenico visitou pela segunda vez a redação do O POVO. Em entrevista, o sociólogo contou que se sentia no dever de criar um novo modelo de sociedade no qual o mundo pudesse se basear. "Sem uma filosofia social e política não há equilíbrio nem futuro", disse.

O sociólogo partiu deixando a esposa, Susi Del Santo, dois filhos e quatro netos.