Cidade no México bate recorde mundial com bola de queijo de mais de meia tonelada

Ao todo foram necessários 80 profissionais, 12 empresas e 6 mil litros de leite para construir a maior bola de queijo do mundo. Veja fotos

A quebra do recorde de maior bola de queijo do mundo ocorreu no dia 31 de agosto. Ao todo, foram necessárias quatro horas consecutivas de trabalho envolvendo mais de 80 pessoas para produzir o alimento.

Campo Milenio, no município de Pijijiapan, que tem a população de 46 mil habitantes, foi o local escolhido pelo grupo para produção da bola de queijo gigante. O peso estimado do produto final é de 558 kg.

Cerca de 12 empresas produtoras de leite e mais de 80 trabalhadores do estado de Chiapas, no México , se uniram para bater um recorde um tanto "inusitado" do Guinness Book , o tradicional livro dos recordes. Juntos eles produziram a maior bola de queijo do mundo, pesando mais de meia tonelada.

Além disso, foram utilizados pouco mais de 6 mil litros de leite na receita. De acordo com o jornal mexicano “El Heraldo”, a façanha dobrou o recorde anterior de 350 quilos.

Carlos Alberto Albores Lima, prefeito do município de Pijijiapan, comemorou a conquista e disse que estava grato a todas as pessoas que fizeram com que o recorde fosse quebrado.

"Eram 558 quilos para ser exato, tínhamos a expectativa de 600, na hora de encerrar quase chegamos aos 700 quilos mas começou a cair e decidimos parar, perdemos quase 100 quilos e finalmente chegamos a 558 quilos" Carlos Alberto Albores Lima

Para que a façanha fosse certificada, Alfredo Arista, um julgador oficial do Guinness World Record, esteve presente no local e destacou os requisitos para que a bola de queijo entrasse no livro dos recordes.



O evento foi encerrado com a distribuição do queijo, que também é um requisito para obtenção do recorde mundial.