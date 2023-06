Com 153 saltos em 30 segundos, nigeriano entra para Guinness

O nigeriano entra para o livro dos recordes após dar os 153 saltos em 30 segundos com um pé só

Com apenas 17 anos, o nigeriano Philip Solomon, fez história ao alcançar a maior quantidade de saltos em 30 segundos com um pé só. Os seus 153 saltos o fizeram conquistar o título de recordista no Guinness Worlds Records.

118 anos: idosa brasileira é dois anos mais velha que recordista do Guinness; CONHEÇA



Philip superou a marca anterior de 145 saltos alcançada por Rasel Islam, que mora em Bangladesh.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar de parecer fácil, o recordista vinha treinando há meses. Após o título, Philip ainda pode participar de um campeonato mundial de saltos.

O registro do mais novo recordista, morador de Ondô e estudante da Oyemekun Grammar School, aconteceu em 24 de janeiro de 2023. Três meses depois, em maio, a confirmação do recorde foi anunciada.

Segundo Philip sua maior inspiração foi justamente Rasel Islam, após assistir a um vídeo do rapaz pulando corda.