Coreia do Norte cancela primeiro voo comercial ao exterior desde 2020

Nesta segunda-feira, um avião da Air Koryo, companhia nacional norte-coreana, era esperado em Pequim, inicialmente às 09h50 (22h50 de domingo, no horário de Brasília). Duas horas depois, foi anunciado que o voo havia sido cancelado inesperadamente.

Pyongyang manteve suas fronteiras fechadas, salvo em casos excepcionais, por três anos, desde quando foram detectados os primeiros casos do vírus da covid-19.

A China confirmou nesta segunda-feira (21) a retomada de suas conexões aéreas com a Coreia do Norte, três anos após a pandemia de covid-19, apesar do cancelamento inexplicado do primeiro voo comercial ao exterior da companhia norte-coreana Air Koryo desde 2020.

De acordo com o aeroporto de Pequim-Capital, a companhia aérea da Coreia do Norte não deu nenhuma explicação sobre o ocorrido. O porta-voz da diplomacia chinesa, Wang Wenbin, no entanto, confirmou que os voos entre os dois países foram retomados.

"O lado chinês aprovou os planos de voos da companhia norte-coreana Air Koryo para as conexões Pyongyang-Pequim e Pequim-Pyongyang", afirmou ele, sem especificar quando essa autorização foi concedida.

No mês passado, autoridades russas e chinesas que estiveram presentes em um desfile militar em Pyongyang foram os primeiros estrangeiros a visitarem a Coreia do Norte há mais de três anos.

"Há sinais de reabertura das fronteiras da Coreia do Norte. No entanto, ainda é difícil determinar se será total ou progressiva e limitada", disse o Ministério da Unificação da Coreia do Sul à AFP, em Seul.

De acordo com a mídia especializada na Coreia do Norte, NK News, a Air Koryo fará dois voos nos próximos dias entre Vladivostok, na Rússia, e Pyongyang.

burx-oho-ehl/je/sbr/clc/egv/meb/yr/aa