Barcelona: veja o que fazer em uma passagem curta pela capital catalã

Seja para quem vai fazer um cruzeiro pela costa europeia, ou quem está fazendo um stopover antes de chegar ao destino final, Barcelona é um lugar surpreendente que pode render passeios incríveis mesmo em um período curto de tempo.

Quem consegue passar pelo menos 36 horas na capital da Catalunha se depara com monumentos, praças, igrejas e diversos outros atrativos histórico-culturais que contam um pouco do passado local e, ao mesmo tempo, se mantêm cheios de vida até os dias atuais.

Opções de lazer

Quem quer aproveitar ao máximo a passagem pela cidade pode fazer um tour de bike ou com os famosos ônibus de dois andares hop on hop off, que passam pelos principais pontos turísticos locais e permitem a descida de acordo com a vontade de cada viajante.

Agora, se a ideia é desfrutar cada cantinho com calma – mesmo que o tempo seja curto – vale se aventurar em um passeio a pé, explorando ao menos as atrações centrais, que já rendem belas memórias (e fotos!).

Como aproveitar bem a viagem

Barcelona é a segunda maior cidade da Espanha e possui uma infinidade de pontos de interesse. Portanto, a dica é pegar algum mapa, físico ou virtual, e traçar uma rota que percorra os lugares que mais deseja conhecer. Depois, é só ir até um ponto inicial e começar a desbravá-la.

Mas lembre-se que o verão em Barcelona costuma ter temperaturas bastante elevadas, muitas vezes passando dos 40 graus, e que há algumas ladeiras para chegar a certas atrações, como o Parque Güell. Não abra mão de uma garrafinha de água para se hidratar no caminho.