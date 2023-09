Avião cai durante surpresa de chá revelação no México; veja vídeo

Asas do avião se partiram durante surpresa da festa e piloto do veículo não resistiu aos ferimentos da queda; saiba mais

Uma festa de chá revelação em Sinaloa, no México, acabou em tragédia no último sábado, 2. Um avião que revelava a surpresa do sexo do bebê do casal por meio de uma fumaça caiu durante o evento. O piloto, Luis Ángel, de 32 anos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

No vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível ver o momento que a aeronave passa por cima dos convidados anunciando que os anfitriões da festa terão uma menina.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seguida, o avião começando a despencar juntamente com suas asas, que se partiram mais adiante.