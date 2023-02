Vem, neném! Xanddy e Carla Perez fazem chá revelação em cima do trio

Xanddy Harmonia recebeu um pedido inusitado enquanto comandava o bloco Daquele Jeito, na noite de domingo (19), no circuito Dodô (Barra/Ondina). Um casal de foliões solicitou que o cantor fizesse um chá revelação de cima do trio elétrico, para que descobrissem o sexo do filho. O artista atendeu, e realizou a 'cerimônia' ao lado da esposa, Carla Perez.

Priscila Gonçalves, de 39 anos, passou boa parte do circuito com uma faixa em que anunciava que estava grávida. Ao lado de Marcelo Correia, de 38, ela pedia que o ídolo revelasse qual o sexo da criança. Ao final do percurso, Xanddy convidou os futuros papais para subir no trio.

"Acho que é a primeira vez que a gente vai ter um chá revelação ao vivo em um trio", disse o cantor. "Priscila e Marcelão estavam lá em baixo com essa plaquinha e eu quis mostrar para o mundo inteiro".

Carla Perez foi responsável pela revelação. Mas, após uma contagem regressiva com a multidão, ela se atrapalhou com o bastão de fumaça e estourou o equipamento na roupa. Ainda assim, o sexo do bebê foi revelado: um menino.

Os pais, visivelmente emocionados, declaram que o filho já tem nome: Alexandre, uma homenagem ao cantor - que se chama Manuel Alexandre.

