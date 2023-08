GO: Casal é investigado por maus-tratos após usar cavalos em chá revelação

Um casal está sendo investigado por maus-tratos a animais pela Polícia Civil após usar cavalos em um chá de revelação. Os animais foram usados como suporte para sinalizadores cor de rosa. A situação aconteceu no município de Santa Helena, em Goiás, no sudoeste do Estado, no último fim de semana.

Nas imagens, é possível ver que um dos cavalos tentou pular a cerca para tentar fugir após os sinalizadores terem sido acesos. O outro animal também pareceu ficar agitado.

As pessoas, por outro lado, comemoraram quando a fumaça rosa — que revelou o sexo do bebê — tomou conta do ambiente.