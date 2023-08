Vídeo: homens escutam barulho e encontram três crocodilos saindo de dentro da calçada

Uma situação incomum levou um grupo de homens a descobrir três "vizinhos" vivendo no subsolo de uma rua. O caso inusitado é que os “moradores” eram três crocodilos que residiam em um buraco. A situação aconteceu na Índia e o vídeo foi publicado nas redes sociais.

Os moradores afirmaram que estavam escutando barulhos que vinham da rachadura de uma calçada. Isso chamou a atenção deles, que resolveram investigar. Curiosos se aproximaram e ao olharem mais de perto, se surpreenderam com os animais saindo de um buraco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA | Leão entra em lago com 40 crocodilos para se alimentar e quase vira o alimento

No vídeo, publicado no Instagram, que já tem quase 1 milhão de visualizações, é possível ver pessoas em volta do buraco para capturar os répteis. Uma equipe, que parece ser de socorristas, vestidos de bota e roupas vermelhas, tenta removê-los do subsolo, antes que eles fujam.

Confira o vídeo de três crocodilos saindo de dentro de uma calçada no Índia