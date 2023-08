Mulher é resgatada após passar mais de 1 hora presa na boca de crocodilo na Indonésia

Após passar mais de 1 hora presa na boca de crocodilo, mulher se recupera no hospital com perfurações profundas no braço, na coxa e na perna. Entenda o caso

Uma mulher de 38 anos sobreviveu a um ataque de crocodilo na província de West Kalimantan, na Indonésia. O caso, assustador por si só, ganha um tom ainda mais surpreendente devido o fato da vítima ter ficado presa na boca do animal por mais de uma hora.

Falmira de Jesus trabalha em uma plantação para extração de óleo de dendê. Ela estava coletando água em um riacho próximo quando foi surpreendida pelo animal que estava escondido sob a folhagem do local.

A mulher foi puxada para a água pelo réptil enquanto resistia e chamava por ajuda. O caso ocorreu na última quinta-feira, 27 de julho, e começou a repercutir na imprensa internacional no começo de agosto.

Ao ouvir os gritos de socorro, funcionários da plantação correram para tentar ajudá-la, enquanto o animal afundava lentamente nas águas do pântano com ela presa em sua mandíbula.

Colegas de Falmira utilizaram varas para tentar afastar o animal. A estratégia deu certo e eles conseguiram fazer o crocodilo soltar a mulher. A vítima foi trazida de volta à superfície e levada às pressas para o hospital Imanudin, referência na região.

A polícia informou que a mulher se recupera no hospital com perfurações profundas no braço, na coxa e na perna, mas apesar dos ferimentos, passa bem. Em entrevista ao portal Daily Mail, Falmira relembra os sentimentos que a invadiram no momento do ataque.

"Eu estava sentindo dor onde o crocodilo me agarrou, não consegui escapar. Comecei a me sentir mais fraca. Eu achei que iria morrer, porque estava afundando na água. [...] Sou muito grata às pessoas que me ajudaram, salvaram minha vida" Falmira de Jesus

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver apenas a cabeça da mulher fora da água enquanto homens tentam resgatá-la usando varas para espetar o animal.

Região onde mulher passou mais de uma hora presa na boa de crocodilo registra alta incidência de ataques

A Indonésia conta com 14 espécies de crocodilos habitam os rios, lagos e pântanos do país. Além disso, a província de West Kalimantan, local onde Falmira foi atacada, registra uma grande população de tais répteis, bem como um elevado índice de interações violentas entre esses animais e moradores da região.

A localidade de West Kalimantan não apresenta uma rede de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Sem saneamento básico, grande parte da população ainda usa as águas do rio para se banhar e pescar como uma alternativa na busca pelo alimento diário de suas respectivas famílias.

Diante de tal fato, a região vive uma escassez de peixes para os Crocodilos, que se aproximam cada vez mais dos povoados, também em busca de alimentos. Realidade que reflete a análise de especialistas que apontam as mudanças climáticas e a escassez de alimento como as principais causas dos aumentos de ataques de crocodilos na Indonésia e também em outras partes do Mundo.

