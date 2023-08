Criança deixa viúva-negra picar a própria mão na tentativa de virar o Homem-Aranha

Foi aí que, sem considerar os riscos do ato, ele teria voluntariamente colocado o animal na palma de sua mão e deixado que ela o picasse.

De acordo com a agência de notícias internacional EFE, a criança estava brincando perto de um rio , quando encontrou a aranha - conhecida pelo forte veneno - debaixo de uma pedra. Ele então, imaginou que se fosse picado pelo aracnídeo ganharia superpoderes , como a cena dos quadrinhos da Marvel.

Um menino boliviano de oito anos deixou ser picado por uma aranha Viúva-negra O veneno da viúva-negra é muito tóxico para o homem. Ele ataca o sistema nervoso provocando dores musculares muito intensas, náuseas, dor de cabeça e alterações cardiorrespiratórias , na esperança de se tornar o Homem-Aranha , recriando a famosa cena do filme. O fato ocorreu em julho no povoado de Vichuloma, na cidade de Oruro .

“Ficamos muito preocupados porque depois das perguntas feitas à criança, quando ela já estava recuperada, nos chamou a atenção que ele pegou a aranha com a intenção de se tornar o Homem-Aranha”, disse Ernesto Vásquez, pediatra responsável pelo Programa de Doenças Zoonóticas do Serviço Departamental de Saúde.

Ao saber do que se tratava, a mulher levou o filho a um centro de saúde próxima a sua casa, de onde foi encaminhado ao hospital Hospital Geral San Juan de Dios, em Oruro, em caráter emergencial .

Médico alerta que aracnídeos não causam efeito para se tornar o Homem-Aranha

Apesar do susto, a criança encontra-se fora de perigo. O médico ressaltou na entrevista à agência de notícias que os pais conversem com seus filhos menores sobre os riscos de brincar com aranhas.

“Esses aracnídeos negros de dorso vermelho são viúvas negras que não causam nenhum efeito para se tornar o Homem-Aranha, pelo contrário, estão colocando suas vidas em risco”, comentou.

Confira outras notícias relacionadas: