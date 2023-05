Escultura de "Aranha Gigante" quebra recorde ao ser leiloada por R$ 168 milhões

Uma escultura de 5 metros feita de bronze no formato de uma aranha gigante se tornou a escultura mais valiosa já feita por uma mulher e a venda se tornou

A escultura de uma Aranha Gigante da artista plástica francesa, Louise Borgouis, foi vendida por R$ 168 milhões em um leilão em Nova York, na última quinta-feira 18. A eminente obra de bronze de quase 5 metros de altura foi exposta durante 20 anos no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) até ser leiloada.

A venda estabelece um novo recorde de faturamento em leilões de obras de arte para uma artista plástica feminina, de acordo com a Sotheby’s, a maior sociedade de vendas por leilão de objetos valiosos. Quatro esculturas de aranhas gigantes criadas por Bourgois já foram leiloadas.

Apesar do valor expressivo, o recorde de qualquer obra de uma artista feminina em leilão ainda é o quadro “Jimson Weed”, da pintora Georgia O’Keeffe, que foi vendido em 2014 por US$ 44,4 milhões, aproximadamente cerca de R$ 221,8 milhões pela cotação da época.

A "Aranha Gigante" foi vendida por S$ 33 milhões em um leilão nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (18) Crédito: Divulgaçação

Louise e a escultura da “Aranha Gigante”

Louise Bourgeois foi uma das artistas mais emblemáticas do mundo da arte. Ela ficou conhecida por suas obras peculiares e por ter uma relação maternal com aranhas. Construídas em 1996, suas esculturas tiveram grande relevância no século XX e XXI.

Após o leilão, a Aranha de Bronze se tornou a escultura mais valiosa já feita por uma artista mulher. A identidade do comprador não foi revelada.

Mesmo com a quebra do recorde, o leilão da escultura da Aranha tem provocado indignação e tristeza entre curadores, colecionadores e especialistas em arte contemporânea no Brasil.

“É uma obra maravilhosa, magnífica, que merecia ficar aqui", destaca a museóloga, Marlise Corsato.

De acordo com o Museu de Arte Moderna, a venda da peça é necessária e servirá para custear as operações do Itaú Cultural.

