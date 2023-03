Nova espécie de aranha é achada na Austrália

As devastações ambientais observadas nas regiões onde o aracnídeo habita são principal foco de preocupação dos profissionais

Uma espécie de aranha nunca antes catalogada foi encontrada em uma região semiárida do estado de Queensland, localizado no nordeste da Austrália. O animal pode atingir até cinco centímetros de comprimento e é encontrado em lugares de vegetação aberta, onde constroem suas tocas no chão.

Cientistas do Museu de Queensland, responsáveis pela descoberta, nomearam a nova espécie de Euoplos dignitas. O nome é originário do latim e significa “dignidade”. O termo, segundo a instituição, “reflete o impressionante tamanho e a natureza da aranha” e homenageia a campanha Project Dig, que deu suporte aos trabalhos de busca.

Mesmo com o achado, os cientistas temem que a nova espécie se encontre em estado de extinção. A preocupação surgiu devido ao processo de destruição ambiental observado nas regiões que abrigam o aracnídeo. “Estes espaços têm sido fraturados durante os últimos 150 anos de desenvolvimento humano, que agora incluem as comunidades ecológicas mais ameaçadas de Queensland”, afirmou o museu por meio de nota.

Estas regiões, de acordo com o comunicado da instituição, receberam poucos estudos nos últimos tempos, o que contribuiu para a relativa falta de entendimento acerca das suas biodiversidades. Agora, o objetivo da unidade é fomentar o trabalho em campo para coletar novos materiais e documentar novos animais, capacitando “o entendimento da ecologia e do status de conservação de espécies endêmicas, além de testar hipóteses sobre os impactos causados pelas mudanças climáticas”.

