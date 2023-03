Gato de rua é uma das atrações turísticas mais bem avaliadas de cidade na Polônia

Gacek, um gatinho gordinho de pelagem branca e preta vem roubando a atenção dos turistas da cidade de Szczecin, na Polônia. Gacek, que em polonês significa "morcego de orelhas compridas", começou a ganhar notoriedade depois de aparecer em um documentário, em 2020, se tornando um dos pontos turísticos mais bem avaliados da cidade, com 5 estrelas no Google Maps.



Com a repercussão do documentário, turistas do mundo todo passaram a visitar a rua Kaszubska, onde Gacek mora. Os visitantes então começaram a tecer comentários positivos sobre o bicho. Publicações chamando o gato de lindo e fofo são os mais comuns no Google Maps. “Gacek, o gato, é doce e amável, todos deveriam visitá-lo, de todo o mundo”, escreveu um turista. Com isso, Gacek é o ponto turístico mais bem avaliado da cidade

Avaliação positiva



Outra turista que também pontuou a fofura do bichano, brincou que o gatinho precisava perder peso. “O gatinho está em boas condições e é amado por todos. Ele só precisa perder peso”, disse a mulher.



Gacek é um gato comunitário que recebe cuidado e atenção dos moradores e comerciantes da região. Sua localização já reúne mais de 150 comentários positivos no Google Maps.

Gacek, que é considerado uma instituição viva e peluda da cidade polonesa, conta com mais de 17 mil seguidores no Instagram, cujo espaço é usado para detalhes de como proceder com o "ponto turístico", além de vários registros do felino. "Atração turística nº 1 em Szczecin! Sachês só fechados por favor e não acariciem quando durmo. Comida apenas fechada, não me acaricie quando estou dentro"

