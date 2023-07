Homem que ficou um ano em coma acorda pouco antes de aparelhos serem desligados

O jovem bateu a cabeça após levar um soco no ano passado

Um homem de 28 anos, que havia sido diagnosticado com morte cerebral, recuperou a consciência pouco tempo antes de seus aparelhos serem desligados, após passar um ano em coma. O caso ocorreu na Inglaterra. O homem continua gravemente lesionado, tanto mental quanto fisicamente, e precisará de cuidados pelo resto da vida.

James Howard-Jones, o jovem inglês, foi vítima de um soco em abril do ano passado na cidade de Cheltenham. Ele caiu e bateu com a cabeça no chão. O impacto causou danos cerebrais que o levaram a ficar inconsciente por um ano.

Homem que ficou em coma foi vítima de um soco

O agressor, Ben Davies, confessou ter dado um soco em James, após uma briga. Ele foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão, de acordo com o jornal Daily Mail.

No ano que o jovem ficou inconsciente, foi necessário que ele se submetesse a diversas cirurgias de emergência. Sem resposta, os médicos declaram morte cerebral.

Porém, o jovem acordou no momento que a família considerava desligar os aparelhos. No começo, ele só conseguiu fazer contato visual, mas foi melhorando e transferido para fazer reabilitação.

"No momento, ele precisa de ajuda para sair da cama para ir ao banheiro. Ele pode usar uma cadeira de rodas, mas só algumas horas por dia devido ao cansaço", disse o pai de James, Neil Howard-Jones, em entrevista.

