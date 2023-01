Idosa de 85 anos acorda após um ano em coma em hospital de Cuiabá

Luiza Gonzaga de Souza, de 85 anos, despertou após ficar um ano e dois meses em coma no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), no Mato Grosso. Ela estava internada desde setembro de 2021, em razão de uma hemorragia digestiva, com quadro infeccioso.

Segundo o hospital, ela apresentou um quadro recente de Acidente Vascular Cerebral (AVC). A equipe ainda contou que o estado de saúde da idosa era instável e durante o período em que ficou hospitalizada, chegou a ser internada por alguns meses na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Os médicos informaram ainda que há dois meses Luiza vem apresentando melhoras significativas: começou a falar e aceitar dieta via oral. Após essas evoluções no quadro clínico, a traqueostomia e a sonda nasoenteral foram retiradas.

Desse modo, a idosa já pode almejar a ida para casa. Enquanto não acontece, a equipe médica multidisciplinar segue acompanhando o caso.

As informações são do portal VG Notícias, do Mato Grosso.

