Comunicado do Business Wire :FEELM

A FEELM, parte da empresa líder em tecnologia de atomização SMOORE, apresentou sua nova solução de bateria vape descartável, TOPOWER, durante um grande evento do setor no Oriente Médio.

A tecnologia de energia pioneira se destina a mercados que permitem contagens mais elevadas de baforadas, sendo criada para aumentar a resistência dos dispositivos de uso único.

Comparada com as baterias convencionais, oferece 30% a mais de capacidade com o tamanho da bateria permanecendo inalterado e podendo oferecer mais de 6.000 baforadas sem precisar ser recarregada. O TOPOWER também fornece uma 'saída de energia constante', que reduz a perda de sabor causada pela queda de tensão.

A FEELM informou que a nova inovação também possui a "vida útil mais longa do setor", prometendo apenas 1% de atenuação de energia em seis meses e 3% em um ano, o que a marca indicou ser 1/10 do nível percebido em baterias tradicionais.

Falando sobre o TOPOWER, Rex Zhang, presidente assistente da FEELM, disse: "Esta é nossa nova tecnologia de bateria personalizada para vape descartável de baforadas mais intensas, com enorme vaping de baforadas sem recarga, descarga final baixa e densidade final de alta energia." Ele acrescentou: "A meta final de nosso setor é criar um futuro isento de fumo e aliviar os adultos dos danos de cigarros mortais, sendo que a tecnologia irá desempenhar um papel importante para obtermos isto."

Rex Zhang, disse que o elemento 'sem carga' do TOPOWER foi benéfico não apenas para as marcas, mas também para os consumidores. Ele disse que a solução de bateria "erradica" a necessidade de cabos de carregamento adicionais, o que elimina a necessidade de dispositivos de carregamento internos e, como consequência, reduz custos de produção. Também disse que os consumidores não precisariam mais se preocupar com quando e onde poderiam conectar seus produtos descartáveis, 'diminuindo a ansiedade do usuário' e criando uma 'experiência de vaping mais conveniente'.

O TOPOWER foi incorporado em duas soluções; a solução descartável de bobina de cerâmica FEELM Max e a solução de bobina de malha Power Alpha; a fim de aliviar a "ansiedade de bateria fraca" do maior número possível de usuários. FEELM Max e Power Alpha já foram amplamente comercializados e alcançaram um sucesso considerável em diversos países. O valor comercial agregado pelas soluções e tecnologia abre uma infinidade de possibilidades para as marcas.

O World Vape Show deste ano em Dubai foi, sem dúvida, a "plataforma perfeita" para a FEELM promover o TOPOWER, sendo a tecnologia uma prova da determinação inabalável da FEELM de inovar e evoluir.

Sobre a FEELM

Como uma marca de tecnologia pertencente à SMOORE, a FEELM é a principal provedora mundial de soluções de sistemas vape fechados. Baseada em tecnologia de aquecimento de bobina de cerâmica com liderança mundial, a FEELM combina a autêntica tecnologia de reprodução de sabor com tecnologia eletrônica inovadora, ao trazer a melhor sensação e a experiência de vaping superior.

About SMOORE

Fundada em 2009, a SMOORE é líder mundial em soluções de tecnologia de atomização, abrangendo produtos de risco reduzido, tecnologias de atomização médicas, farmacêuticas e de beleza. Com pesquisa interdisciplinar de atomização e um portfólio diversificado de produtos, a SMOORE está empenhada em se tornar uma plataforma avançada, com aspiração a tornar a vida melhor.

Com investimento contínuo em P&D e líder na capacidade de fabricação, a SMOORE possui 14 centros de pesquisa de tecnologia ao redor do mundo, sendo que os produtos estão disponíveis em mais de 50 países e regiões. A SMOORE anunciou seu IPO em Hong Kong em 10 de julho de 2020.

