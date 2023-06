Mulher de 102 anos diz que o segredo de uma vida longa é um 'bom sexo', chocolate e vinho

Uma simpática senhora de 102 anos, identificada como Joyce Jackman, comemorou seu aniversário e atribuiu a longevidade ao “bom sexo, chocolate e xerez”, um vinho licoroso espanhol. Com alegria, ela reitera firmemente que foi essa combinação que a ajudou a viver mais de um século.

Joyce foi homenageada pela equipe da instituição e a família, que a surpreenderam com um bolo de aniversário. A britânica centenária apagou as velinhas no dia 9 de maio, no mês passado, em uma casa de repouso em Essex, na Inglaterra.

Mas a repercussão do bom-humor apurado há mais de 100 anos começou a viralizar no mundo após entrevista dela ao jornal NY Post.

“Tive um dia adorável”, disse ela. “Não acredito que tenho 102 anos, deve ser todo o chocolate que como que ajudou”, completou a senhora.

Na casa de repouso, Joyce mantém uma vida ativa. Ela conta que gosta de ler jornais, fazer palavras cruzadas, comer um bom chocolate e, de vez em quando, ainda bebe o seu vinho favorito. Veja foto:

Mulher com 102 anos diz que sexo, chocolate e vinho são os segredos para uma vida longa

Joyce Jackman, 102, mora uma casa de repouso em Essex, na Inglaterra Crédito: Reprodução/ Care UK SWNS

Em sua juventude, a mulher fez parte das Força Aérea do Reino Unido e atuou ativamente no exército britânico ao longo da Segunda Guerra Mundial. Após o conflito, ela trabalhou em uma confeitaria, onde aprendeu a amar os doces, principalmente chocolate.

“Joyce é uma residente muito amada na casa”, contou a gerente da casa ao jornal Metro UK, Joanne Rix. “Ela está sempre nos fazendo rir com seu fantástico senso de humor e visão de vida”, completou.



