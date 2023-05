Idosa de 77 anos se casa com ela mesma nos EUA: "Melhor coisa que já me aconteceu"

Dorothy Fideli, ou simplesmente Dottie, levou o amor próprio para outro nível após realizar uma cerimônia de casamento para casar-se consigo mesma. A celebração aconteceu em uma casa de repouso no estado de Ohio, nos Estados Unidos, no último sábado, 13.

Não é a primeira vez que Dottie celebra o casamento. A idosa é divorciada de um matrimônio que durou nove anos, que começou em 1965. Desde então, ela preferiu a própria companhia e não casou novamente com outra pessoa por mais de 40 anos.

Idosa casa com ela mesma com direito a cerimônia e vestido branco

O casamento de Dorothy com ela mesma teve cerimônia, vestido branco de noiva com mangas, tiara com véu e um buquê composto de lírios-brancos. O casamento repercutiu devido ao fator inusitado e recebeu cobertura do telejornal americano KCENNews.

A filha de Dorothy ajudou a mãe a escolher o vestido e organizar a recepção da festa que aconteceu na sala comunitária na casa de repouso “O'Bannon Terrace Retirement Home”.

Ao jornal KCENNews, contou que estava contente com a decisão pois era algo que sempre desejou. A idosa ainda pontuou que em seu primeiro casamento casou vestida de preto e sentiu que estava condenada desde o princípio. “Esta é a melhor coisa que já me aconteceu, além de ter filhos. Eu queria me casar e ter uma vida feliz”, disse Dorothy.