Homem pesca maior bagre do mundo de 2,85 metros na Itália; veja vídeo

Um peixe do tipo bagre de 2,85 metros foi capturado na Itália na última quarta-feira, 31, pelo pescador Alessandro Biancardi, de 43 anos, que superou o recorde mundial com o feito. O homem pescou o animal no Rio Pó, na província de Mântua, e o devolveu pouco tempo depois.

O recorde mundial de maior bagre anterior à pesca do último dia 31 também era de Alessandro, com o peixe medindo 2,81 metros - 4 centímetros a menos que o atual recorde.

O italiano superou a si mesmo e formalizou a conquista com medição do animal diante de dez testemunhas e enviou documentação referente a pesca para o órgão responsável, a International Game Fish Association (IGFA).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM | Brasileiro conquista recorde mundial após pescar pirarara de 70kg



Um representante da equipe de pesca esportiva que Alessandro faz parte, a Madcat, comemorou nas redes sociais da associação: "Embora esse procedimento leva algum tempo, o que importa para nós é que nosso membro capturou o maior bagre de todos os tempos – recorde mundial de bagre!".

O próprio pescador também exaltou a sua conquista: "Estou aqui para descrever com voz trêmula e olhos cheios de alegria o que aconteceu há poucos dias, após 23 anos de muita pescaria".

Veja o vídeo do bagre gigante:



Matérias relacionadas