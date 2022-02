Peixe de mais de 100 kg é capturado por pescador no litoral do RN

O pescador Gilvan Paulo do Nascimento, 41, capturou um peixe de mais de 100 kg em Canguaretama, no litoral do Rio Grande do Norte, na tarde desse domingo, 6. Da espécie Camarupim, o animal aquático também é conhecido como Pirapema e media mais de dois metros.

Por conta do peso, o peixe demorou mais de duas horas para ser retirado da água, segundo informações do portal do G1 Rio Grande do Norte. Gilvan, que pesa 55 kg, precisou da ajuda de outro pescador para conseguir puxar o animal.

Ao G1, o pescador contou que iniciou a pescaria por volta das 15 horas desse domingo, 6. Pouco depois, o peixe de mais de 100 kg atacou a isca e ficou preso na linha de nylon. Medindo 2,25 metros, depois de capturado, ele foi rapidamente vendido por R$ 500.

Gilvan realizou o mesmo feito no ano 2000, quando pescou um animal da mesma espécie, mas que era um pouco menor. O pescador informou que pesca desde criança, o que lhe possibilitou criar certo costume com o mar, além de adquirir prática na pescaria.

