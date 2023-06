Bebê surpreende ao levantar a cabeça e engatinhar com apenas três dias

Uma bebê recém-nascida surpreendeu familiares e a internet ao levantar a cabeça e engatinhar com apenas três dias de vida. O caso curioso aconteceu nos Estados Unidos quando a bebê ainda estava na maternidade. O momento foi registrado pela mãe, Samantha Mitchell, de 34 anos, e viralizou nas redes na última semana.

Em entrevista à imprensa internacional, a mãe da criança contou que trabalhou como babá por mais de 20 anos e nunca tinha visto isso acontecer. A bebê, registrada como Nyilah Daise Tzabari, nasceu no dia 27 de fevereiro deste ano e atualmente está com 3 meses. As informações são do O Globo.

Samantha conta que quando viu a filha tentando engatinhar começou a gravar, já que, se ela contasse, ninguém acreditaria.

"O vídeo foi feito quando Nyilah não tinha nem três dias completos. Ela tinha dois dias e meio" lembrou Samantha. "Minha mãe estava comigo na sala e ela disse que eu deveria gravar o momento. Ninguém teria acreditado em mim sem as imagens. Meu noivo não estava na sala e sei que, se eu não tivesse filmado, ele não teria acreditado", afirmou.

Nyilah já fica em pé com apoio

A surpresa aconteceu porque as crianças geralmente começam a engatinhar por volta dos nove meses de idade até começarem a andar sozinhas. No caso de Nyilah, com apenas três meses, ela já fica em pé com apoio. A mãe acredita que não vai demorar para que a criança comece andar, pois a menina está sempre “se segurando e tentando levantar”.

Ofer Tzabari e Nyilah Crédito: Reprodução/Instagram

"Eu achava que suas ações eram normais até outras pessoas dizerem que não eram", comentou Ofer Tzabari, pai de Nyilah.

"Ela é uma bebê sorridente e feliz, ri o tempo todo. No segundo em que você sorri para ela, ela começa a sorrir de volta. Espero que os registros dela deixem as pessoas felizes também", finaliza o pai.