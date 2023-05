Homem salva bebê que estava em carrinho desgovernado de ser atropelado; veja vídeo

O vídeo de um homem salvando um bebê que estava em carrinho desgovernado está viralizando nas redes sociais com elogios a atitude heroica. A gravação mostra o momento que Ron Nessman, que passava pela calçada de um lava-jato, percebe um carrinho indo em direção a rodovia e evita uma possível tragédia.

O caso aconteceu na cidade da Califórnia, nos Estados Unidos, nessa quarta-feira, 3. A gravação da câmera de segurança do lava-jato mostra o momento que a tia-avó do bebê no carrinho está em pé em frente a parte de trás do carro quando o carrinho do bebê começa a rolar em direção a avenida.

A mulher então tenta correr para impedir o eventual acidente, mas acaba tropeçando duas vezes e não consegue levantar. Assim, o carrinho segue em direção a pista até que Ron que estava voltando de uma entrevista de emprego percebe a cena e consegue segurar o carrinho antes de chegar a rodovia.

Confira vídeo de homem salvando bebê em carrinho descontrolado